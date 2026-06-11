Число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге выросло до шести

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге увеличилось до шести. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

«Пострадали четыре пешехода и два пассажира. Бригадой скорой пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», — заявили в ГИБДД.

Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе один ребенок.

Накануне пассажирский автобус выехал на тротуар в центре Екатеринбурга и наехал на пешеходов. По факту случившегося возбудили уголовные дела против водителя автобуса и директора транспортной компании о нарушении ПДД и эксплуатации машины, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.