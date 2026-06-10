«Я нажал тормоз, а это газ был». Водитель автобуса, сбивший пешеходов в Екатеринбурге, оправдался за ДТП

Водитель автобуса, устроивший смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, заявил, что ничего не помнит, и скорее всего, перепутал тормоз и газ. Мужчина в беседе со СМИ заявил, что у него сильно заболела голова. Видеозапись опубликовали в телеграм-канале «Известий» .

Водитель заявил, что хотел быстрее проехать перекресток. При этом не смог рассказать, остановились ли машины в соседней полосе.

«Я хотел быстрее ездить. Потом же ничего не видно было. Потерял сознание. Я ничего не знаю потом. <…> Это зеленый был. Я хотел успеть. Потом что-то у меня голова сильно заболела. Глаза ничего не видно было. <…> Я нажал тормоз, это не тормоз, газ был. Похоже. Я так думаю. Я не знаю потом», — сумбурно рассказал водитель.

В издании отметили, что у кроссовера разбит капот и лобовое стекло, также повреждено ограждение храма. На месте происшествия проводятся следственные действия.

Подробности смертельного ДТП в центре Екатеринбурга — в материале 360.ru.