СК задержал ответственную за хостел в Балашихе после гибели четырех кубинцев

Правоохранительные органы задержали представителя собственника хостела в Балашихе, при пожаре в котором погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба СК Московской области.

Ведомство завело уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и организации незаконной миграции. Следствие устанавливает местонахождение одного из владельцев недвижимости.

По версии СК, подозреваемая с марта 2025 года по январь 2026 года использовала домовладение в качестве хостела за плату. Она предоставляла жилые помещения иностранным гражданам, незаконно пребывающим на территории России.

Следователи установили, что помещения домовладения не оснастили системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения. Постояльцев не ознакомили с запретом на использование открытого огня в жилых комнатах, из-за чего 27 января произошел пожар, при котором погибли четыре постояльца и пострадал подросток.

Ранее стало известно, что жертвами пожара в хостеле стали четыре кубинца. Они надышались угарным газом и потеряли сознание.