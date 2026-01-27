Причиной пожара в незаконном хостеле Балашихи стали горящие угли

Очаг пожара в сгоревшем хостеле в Балашихе находился на втором этаже

Расследующие дело о смертельном пожаре в незаконном хостеле Балашихи криминалисты выяснили, что очаг возгорания находился на втором этаже, где снимавшие комнаты кубинцы жгли угли, чтобы согреться. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ведомстве добавили, что всего в доме жили 11 человек, включая восемь иностранцев. Осмотревшие место происшествия криминалисты изъяли важные улики и назначили серию экспертиз.

Также следователи намерены установить организаторов незаконного хостела в сгоревшем доме.

Четверо кубинцев погибли — они старались выбраться из помещения, когда занялся пожар, но надышались угарным газом и потеряли сознание.

Остальные жильцы успели эвакуироваться, пострадал 17-летний подросток.

По данным МЧС, частный дом в Балашихе не имел необходимых разрешений для размещения жильцов. Собственники здания сдавали помещения в аренду и профилактические меры безопасности не принимали.