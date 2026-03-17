СК возбудил уголовное дело по факту убийства подростка в Ногинске

Правоохранители нашли тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди в одной из квартир в Ногинске. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий Ольга.

Мать нашли в соседней комнате в бессознательном состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

По версии следствия, 49-летняя жительница Москвы приехала вместе с сыном в арендованную в Ногинске квартиру. На следующий день хозяйка обнаружила мертвого школьника, вызвала скорую и полицию.

Расследования уголовного дела взяла под контроль Ногинская городская прокуратура.

