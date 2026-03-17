Москвичку заподозрили в покушении на убийство женщины по указанию мошенников

В Москве 20-летнюю девушку заподозрили в покушении на убийство женщины — по версии следствия, она действовала по указанию мошенников. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, злоумышленники длительное время убеждали девушку, что она якобы помогает правоохранительным органам. В итоге ей дали задание «ликвидировать» женщину, которую представили как иноагента.

Подозреваемая 14 марта пришла к квартире на улице Академика Анохина, вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой. Когда хозяйка открыла дверь, девушка распылила газ и попыталась нанести удар, однако родственники пострадавшей смогли ее обезвредить.

Подозреваемую задержали, в ближайшее время ей предъявят обвинение. Следователи изъяли орудия преступления и изучают ее мобильные устройства.

