СК в Петербурге повторно возбудил дело о превышении полномочий полицейскими

Дело о превышении полномочий полицейскими при «разборках» таксистов на Комендантском проспекте в Петербурге возбудили повторно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следкома России.

Изначально уголовное дело из-за незаконного задержания активистов возбудили по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Однако потом решение отменил заместитель прокурора Петербурга, сейчас его обжалуют.

Повторно возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц» и «Служебный подлог».

«Сотрудники полиции без законных оснований задержали активистов, прибывших на Комендантский проспект, чтобы выяснить причины происходящих на данном месте конфликтов в сфере такси», — передали в СК.

Полицейские доставили общественников в отделения и составили подложные документы о хулиганстве.

Ранее заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова задержали по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, чиновник предложил коррупционную схему руководителю компании «Матис». За деньги Комаров обещал бизнесмену помочь получить контракт на благоустройству сквера и принять работы даже с нарушениями.