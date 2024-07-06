Петербуржского чиновника заподозрили в коррупции

Заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). По подозрению в совершении данного преступления задержан замглавы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, чиновник предложил коррупционную схему руководителю ООО «Матис». Комаров пообещал бизнесмену способствовать получению контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера и принять работы даже при выявлении нарушения у исполнителя. За это он получил от руководителя фирмы две выплаты: 150 тысяч рублей до заключения контракта и 1,1 миллиона рублей после приемки работы.

Комарова задержали следователи совместно с полицией и сотрудниками ФСБ. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения подозреваемому.

До этого СК сообщил о задержании руководителей ООО «Матис» и подконтрольного юридического «Спортстрой». Их обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству сквера.

Ранее силовики задержали бывшего заммэра Челябинска за миллионные взятки.