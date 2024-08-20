В нескольких полицейских отделах Петербурга начались следственные действия

Следователи СК РФ в Санкт-Петербурге начали следственные действия в ряде полицейских отделов после незаконного задержания общественников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц")», — заявили в региональном СК.

Там отметили, что сейчас в нескольких отделах полиции проводят следственные мероприятия.

До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить полицейских в Петербурге после задержания представителей общественности во время столкновения с таксистами.

Ранее заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова задержали по подозрению в коррупции. По версии следователей, чиновник предложил коррупционную схему руководителю ООО «Матис».