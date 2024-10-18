СК смог получить важные данные из телефонов соучастников теракта в «Крокусе»

Бастрыкин: в телефонах соучастников теракта в «Крокусе» нашли важные данные

Следователи собрали важную информацию благодаря изучению данных с мобильных телефонов соучастников нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом «Комсомольской правде» заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что подозреваемые пытались уничтожить свои мобильные телефоны, но данные все равно удалось извлечь благодаря экспертному исследованию.

«Результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — подчеркнул Бастрыкин.

По его словам, во время расследования теракта СК изучил информацию «с нескольких сотен различных носителей».

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что экстремисты намеренно вербовали исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» в таджикской диаспоре в России. Вербовщики находились в Афганистане, а на связь выходили через интернет. Они являлись участниками террористической организации «Вилаят Хорасан»*, добавил Бортников.