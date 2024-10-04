Вербовщики исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно «работали» по таджикской диаспоре

Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России. С таким заявлением выступил директор ФСБ Александр Бортников, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, вербовщики исполнителей теракта являлись членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*.

Физически находясь в Афганистане, террористы целенаправленно «работали» по таджикской диаспоре в России через интернет, пояснил он, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) в Астане.

Помимо этого, продолжил Бортников, к организации преступления причастны и подконтрольные Западу украинские спецслужбы.

Отдельно глава ФСБ отметил, что радикалы, проникающие в Россию в миграционных потоках, являются благоприятной вербовочной средой для террористов и иностранных спецслужб.

«С удовлетворением отмечаю готовность наших коллег совместно отслеживать террористов и их пособников в среде мигрантов, своевременно принимать меры реагирования в отношении лиц, причастных к преступной деятельности», — заключил Бортников.

* Запрещенная в России террористическая группировка.