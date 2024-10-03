Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» состояли в террористической группировке

РИА «Новости»: фигуранты дела о теракте в «Крокусе» состояли в «Вилаяте Хорасан»

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холл» состояли в террористической группировке «Вилаят Хорасан»*. Об этом говорится в судебных материалах, которые появились в распоряжении РИА «Новости».

«[Одно из уголовных дел] <…> возбуждено по факту участия в деятельности запрещенной на территории РФ террористической группировки», — следует из документа.

Согласно материалам суда, «Вилаят Хорасан»* входит в состав международной террористической организации «Исламское государство»*.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям, а затем устроили пожар в здании. Жертвами атаки стали 145 человек.

Ранее фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дали на себя изобличающие показания.

* Запрещенная в России террористическая организация.