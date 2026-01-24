Завершено расследование уголовного дела против украинского командира Роберта Бровди, обвиняемого в гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Ему заочно предъявили обвинение в совершении теракта, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко .

По данным следствия, в начале 2025 года командир 414-й бригады беспилотных систем ВСУ Бровди приказал своим подчиненным дистанционно заминировать автодороги и открытые участки в Курской и Белгородской областях, которые находятся рядом с украинской границей.

«При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями», — уточнила Петренко.

В марте 2025 года на трассе в семи километрах от села Забужевка в Беловском районе Курской области ехал автомобиль УАЗ, в котором находились сотрудники съемочной группы Первого канала.

«На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими вооруженными формированиями по приказу Бровди», — добавила представитель СК.

Журналистка Анна Прокофьева погибла от полученных ранений. Оператор и сопровождавшие их люди пострадали.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными, и уголовное дело направлено в суд.

Ранее председатель Ассоциации юристов и бывший премьер Сергей Степашин сообщил, что правоохранительные органы России начали готовить трибунал над украинскими неонацистами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что после завершения специальной военной операции начнут судить украинских неонацистов.