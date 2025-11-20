Песков: суд над неонацистами на Украине начнется после завершения СВО

После завершения специальной военной операции начнут судить неонацистов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО», — процитировало его РИА «Новости».

Новости о преступлениях украинских военных публикуют регулярно. Например, под Купянском ВСУ убили двух мирных жителей, которые до этого семь месяцев скрывались в подвале.

Жертвами атаки стали 87-летний пенсионер и его 67-летний сосед. Когда у мужчин закончились припасы, они решили выйти на улицу с поднятым белым флагом — надеялись дойти до российских позиций. Однако украинские боевики заметили их и стали стрелять.

Иногда военные ВСУ открывают огонь даже по своим. В том же Купянске за отказ идти в бой солдаты расстреляли семерых сослуживцев.