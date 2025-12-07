Степашин: Россия уже готовит аналог Нюрнберга для украинских неонацистов

Правоохранительные органы России начали готовить трибунал над украинскими неонацистами. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов и бывший премьер Сергей Степашин.

«Мы над этим работаем. Прокуратура, Следственный комитет, Ассоциация юристов. Потому что есть преступления. Особенно в Курской области», — сказал он.

Степашин отметил, что пока рано обсуждать выбор конкретного города для проведения такого трибунала.

«Сначала давайте закончим специальную операцию, потом подумаем», — добавил глава Ассоциации юристов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что судить неонацистов на Украине начнут после завершения СВО.

Новости о преступлениях боевиков ВСУ публикуют в Сети регулярно. Например, под Купянском националисты убили двух мирных жителей, которые скрывались в подвале семь месяцев.