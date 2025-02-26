Главу полпредства Вологодской области в Москве арестовали за взятку

Главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова арестовали до 24 апреля по делу о получении взятки. Как сообщила объединенная п ресс-служба судов столицы , такое решение вынес Басманный районный суд.

«Избрана пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бочарова Кирилла Александровича, <…> на срок 1 месяц 29 суток», говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава Вологодского полпредства проходит по уголовному делу о взятке в особо крупном размере.



Настаивавшим на более мягкой мере пресечения адвокатом задержанного суд отказал и вынес решение о взятии под стражу.



Кроме Бочарова по этому же делу задержали и вице-губернатора области Дениса Алексеева.

По предварительным данным, чиновники требовали 100 миллионов рублей от руководителя лесопромышленного предприятия в обмен на покровительство.

Глава области Георгий Филимонов подтвердил задержание заместителя, но отметил, что Алексеев не имел никакого отношения к лесному хозяйству региона.