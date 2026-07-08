СК проверит сообщение об покупке ребенка в роддоме Уфы в 1990-е годы

Следственный комитет назначил проверку сообщения уфимки, которая утверждает, что родители купили ее в роддоме в 1990-е годы. Об этом РИА «Новости» сообщили в СУСК РФ по Башкирии.

Сообщение о женщине, которая утверждала, что ее купили в роддоме, появилось в телеграм-канале Baza. По информации канала, мать женщины заплатила акушерке, врачу и юристу, после чего забрала чужого ребенка.

Следствие начало проверку сообщения.

«Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, отпрашиваются родственники и другие лица, проверяются архивные записи и учеты, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в ведомстве.

СК Якутии в марте прошлого года устроил проверку из-за возможной подмены ребенка в 2008 году. Женщина спустя 17 лет заподозрила, что родила здорового сына, а ей подсунули мертвого ребенка-девочку.