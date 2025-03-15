Жительница Якутии обвинила акушерку в подмене живого сына на мертвую дочь

Следком Якутии устроил проверку из-за возможной подмены ребенка в 2008 году. Врачи заявили женщине, что ее дочь умерла из-за уродств, нехватки кальция и железа. Но через 17 лет мать заподозрила, что родила сына, и он до сих пор жив, сообщили «Известия» .

Во время беременности у Дарьи Лузиной не выявляли патологий, а УЗИ показывало, что ребенок мужского пола. Ее отправили в роддом в поселке Хандыга и сделали кесарево сечение. Врачи унесли ребенка и на третий день сообщили, что дочь умерла от дефицита кальция и железа.

Только через 17 лет женщина заподозрила обман. Ее пятилетнему ребенку диагностировали генетическое заболевание, и она обратилась в роддом за документами. Врач отказал и прислал только фотографию личной карточки роженицы.

«Там говорилось, что у ребенка вместо рук были „куриные лапки“, вместо рта — оскал, а кишечник был вывернут наружу. Я не поверила своим глазам, потому что у ребенка, которого я хоронила, не было никакого оскала и вообще внешне он выглядел совершенно нормальным», — сказала мать.

Тогда Лузина начала расследование. Она нашла в морге записи о смерти мальчика и поддельную подпись своей матери, обратилась в Следком, добилась эксгумации тела и проведения экспертизы. В соцсетях принявшего роды врача она нашла парня, похожего на себя.

Ранее в Дагестане вскрылась «подмена новорожденных» на кукол. Впоследствии женщина призналась в том, что девять месяцев притворялась беременной, а потом инсценировал смерть близнецов.