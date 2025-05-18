СК проверит информацию о массовых драках подростков в Махачкале

В Дагестане следователи начали проверку после сообщений о группах подростков, устраивающих массовые драки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк», — сообщили в СК.
Следователи начали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву предоставить отчет о выявленных обстоятельствах.
Ранее распродажа обоев в Дагестане закончилась массовой потасовкой. Магазин стройматериалов в Дербенте недооценил жадность покупателей. Женщины подрались из-за бесплатных товаров.
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