СК проверит информацию о массовых драках подростков в Махачкале

В Дагестане следователи начали проверку после сообщений о группах подростков, устраивающих массовые драки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Махачкале подростки объединяются в группы с целью совершения противозаконной деятельности, в том числе организации массовых драк», — сообщили в СК.

Следователи начали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву предоставить отчет о выявленных обстоятельствах.

Ранее распродажа обоев в Дагестане закончилась массовой потасовкой. Магазин стройматериалов в Дербенте недооценил жадность покупателей. Женщины подрались из-за бесплатных товаров.