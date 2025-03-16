Распродажа обоев в Дагестане закончилась массовой потасовкой

Для покупателей устроили промоакцию и выставили рулоны по рублю. Некоторые экземпляры можно было забрать даром, их продавцы сложили в отдельную бочку. Но в магазин заявилось слишком много покупателей, началась суматоха.

В интернет попало видео, на котором женщины в толпе тянули на себя рулоны. Связка рассыпалась, и они стали подбирать обои с пола.

Похожий случай произошел в пандемийном 2020 году на Алтае. Торговая точка в ТЦ «Эврика» перед закрытием предложила скидку 50%, но не ожидала такого наплыва покупателей. Они ворвались, несмотря на эпидограничения, и устроили давку. Администрации пришлось выводить людей на улицу, а владельцу магазина — объясняться перед полицией.