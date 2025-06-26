СК призвал заключить под стражу обвиняемого в нападении на ребенка в Шереметьеве

В Химках следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу обвиняемого в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако пояснить причину своего поступка до сих пор не может», — добавила она.

По уголовного делу назначили химическую, техническую и судебно-медицинскую экспертизу. Также в ближайшее время специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить вменяемость обвиняемого.

Мужчина был под наркотиками, когда напал на ребенка. Он схватил его и с силой швырнул на пол. Мальчика доставили в центр имени Рошаля, где сейчас ребенок проходит лечение. Врачи диагностировали перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.