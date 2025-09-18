СК попросил перевести редактора Baza Трифонова под домашний арест

Следственный комитет обратился к суду с просьбой изменить меру пресечения главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой. Об этом сообщил ТАСС .

По его данным, СК ходатайствовал о домашнем аресте вместо пребывания в СИЗО. Сейчас оба фигуранта уголовного дела о взятках находятся под стражей.​​​​​​

«В суде зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г. А. и Лукьяновой Т. В.», — отметили в агентстве со ссылкой на электронную картотеку.

Ранее белгородский сотрудник МВД — оперуполномоченный угрозыска — признался, что получил взятку от журналистов с Telegram-канала Baza. Он обратился к суду с просьбой не арестовывать его. Правоохранитель подчеркнул, что сотрудничает со следствием, и подтвердил готовность явиться по указанию следователя по первому требованию.

По версии обвинения, Трифонов и Лукьянова подкупили трех полицейских из Краснодара, Белгорода и Красноярска. Сотрудники Baza дали взятки взамен на информацию.