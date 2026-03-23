СК показал видео после задержания виновника смертельного пожара в Москве

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности четверым соседям при пожаре в центре Москвы. Кадры из сгоревшего помещения опубликовала пресс-служба столичного СК.

Возгорание произошло 23 марта в квартире жилого дома на Николоямской улице. Погибли четыре человека. По версии следствия, причиной стало неосторожное обращение с огнем одним из жильцов.

Ранее ТАСС сообщил, что подозреваемым оказался цирковой артист Евгений Чернов. Его задержали, с ним проводят следственные действия. Следователи назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

По неподтвержденным данным, фигурант дела мог заснуть во время курения, а после пробуждения обнаружил, что случилось.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте трагедии обнаружили тела трех погибших, еще один человек скончался в больнице.