По делу о пожаре в центре Москвы задержали циркового артиста

Циркового артиста Евгения Чернова задержали по делу о пожаре в доме на Николоямской улице в Москве, при котором погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее информагентство сообщало, что эпицентр возгорания, предположительно, был именно в квартире Чернова. Сам артист рассказал, что курил в кресле и неожиданно уснул. Проснувшись, он увидел, что в квартире начался пожар, и выбрался на лестничную клетку.

Однако окончательную причину возгорания назовет экспертиза.

Пожар произошел рано утром, его площадь составила 100 квадратных метров. Тушили возгорание 86 человек и 23 единицы техники. На месте происшествия нашли тела трех погибших, позже один из пострадавших скончался в больнице.