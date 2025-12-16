СК показал кадры с места резни в Одинцове
Следком опубликовал кадры с места нападения ученика на школу в Горках-2
Следственный комитет работает на месте нападения ученика Успенской школы в подмосковном поселке Горки-2. Пресс-служба ведомства показала кадры внутри учебного заведения.
Криминалисты снимают отпечатки пальцев, смывы с поверхностей и собирают необходимые вещественные доказательства.
Нападение на школу произошло утром 16 декабря. Подросток убил ножом четвероклассника и ранил охранника, который попытался помешать. Ученика девятого класса задержали, он признал вину. По факту случившегося завели уголовное дело.
Очевидцы рассказали 360.ru, что нападавший со стороны всегда казался тихим ребенком и не проявлял агрессии.
Школьник готовился к атаке минимум несколько дней. За это время он написал манифест «Мой гнев» и опубликовал его в чате с одноклассниками. В тексте парень признался, что ненавидит общество.