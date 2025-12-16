СК показал кадры с места резни в Одинцове

Следком опубликовал кадры с места нападения ученика на школу в Горках-2

Криминалисты снимают отпечатки пальцев, смывы с поверхностей и собирают необходимые вещественные доказательства.

Нападение на школу произошло утром 16 декабря. Подросток убил ножом четвероклассника и ранил охранника, который попытался помешать. Ученика девятого класса задержали, он признал вину. По факту случившегося завели уголовное дело.

Очевидцы рассказали 360.ru, что нападавший со стороны всегда казался тихим ребенком и не проявлял агрессии.

Школьник готовился к атаке минимум несколько дней. За это время он написал манифест «Мой гнев» и опубликовал его в чате с одноклассниками. В тексте парень признался, что ненавидит общество.