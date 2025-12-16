СК раскрыл детали о подозреваемом в поножовщине в Горках-2

Напавший на ученика и охранника в одной из школ в Горках-2 учился в этом же учебном заведении. Ему 15 лет, заявили в Следственном комитете. Сейчас подросток задержан.

«В ближайшее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.

Специалисты сейчас выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы, которые толкнули молодого человека на это преступление.

Как сообщалось ранее, жертвой атаки утром 16 декабря стал ученик четвертого класса. Мальчику было 11 лет. Также пострадал охранник — у него выявили ножевое ранение бедра.