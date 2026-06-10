Поисковики нашли несколько вещей в месте пропажи Усольцевых

Поисковые группы обнаружили в Кутурчинском Белогорье вещи, которые могут принадлежать пропавшей семье Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Вещи нашли в период с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. Найденные предметы исследуют на принадлежность семьи.

После исследования правоохранители примут решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков или о продолжении работ с помощью изучения отдельных локальных участков местности.

Также в этом районе сняли блокпост. В ведомстве уточнили, что ограничения устанавливались для недопущения посторонних в зону поиска. Благодаря этому специалисты смогли вести работу в спокойной обстановке.

Семья Усольцевых исчезла в тайге в сентябре 2025 года. Поиски туристов возобновились в июне, к ним привлекли порядка 80 человек.