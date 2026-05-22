СК объявил экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса в международный розыск

Бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса объявили в международный розыск. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Следственного комитета России.

Против британского чиновника завершили уголовное дело.

«Уоллесу предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск», — пояснили в ведомстве.

Экс-министр возглавлял британское оборонное ведомство на протяжении четырех лет — с 2019 по 2023 год. В сентябре 2025 года на форуме в Варшаве он выступил за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Этим оружием он предлагал бить по Крымскому мосту, а сам полуостров — сделать непригодным для жизни, «задушить» его.

Отвечая на такую инициативу оборонного чиновника, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления глупыми и не счел нужным комментировать их.