Подозреваемому в убийстве генерала Москалика предъявили обвинение в теракте

СК предъявил Игнату Кузину обвинение в теракте против генерала Москалика

Следователи предъявили подозреваемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика агенту украинских спецслужб Игнату Кузину обвинение в теракте, он признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кузину, кроме совершения теракта, вменили незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также убийство.

С мужчиной продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

«В частности, обвиняемый сообщил, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины за денежное вознаграждение», — отметили в СК.

В ведомстве добавили, что Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности в ходе проверки показаний на месте подтвердить все сказанное на допросе. В суд направили ходатайство об аресте.

СК также назвал обещанную сумму вознаграждения исполнителю убийства Москалика.