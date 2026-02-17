Силовики задержали ростовчанина, выманивавшего деньги у родственника бойца СВО

В Ростове-на-Дону силовики задержали мужчину, подозреваемого в попытке обокрасть родственника участника СВО. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Задержанный якобы предлагал посредничество при передаче взятки в 700 тысяч рублей должностным лицам за совершение незаконных действий. При получении 350 тысяч рублей его задержали с поличным. Следствие считает, что мужчина намеревался присвоить деньги.

Материалы оперативников передали в Следственное управление СК России по Ростовской области, где возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Следствие проверяет возможную причастность фигуранта к другим подобным эпизодам.

