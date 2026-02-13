Подростка задержали по делу о подготовке взрывов в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о подготовке взрыва. Следователи установили, что 12 февраля подростка принудили поджечь бензоколонки в разных частях города. Преступления удалось предотвратить, пострадавших нет, сообщил сайт «МК в Питере».
Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего 2010 года рождения. Сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего. Расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета, ФСБ и полиции.
Родителей призывают внимательнее следить за своими детьми и предупреждать их о возможных опасностях при общении с незнакомцами.
