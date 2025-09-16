Силовики задержали причастную к диверсии на Транссибе россиянку

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске женщину, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая совершила диверсию на Транссибе по заданию украинских спецслужб.

«В августе 2025 года по предоставленным противником инструкциям подозреваемая изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожных путях и привела в действие», — рассказали в ФСБ.

Женщина зафиксировала на камеру мобильного телефона момент взрыва и отправила запись в качестве отчета куратору для вознаграждения. По факту случившегося завели уголовное дело, злоумышленницу заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

