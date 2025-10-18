Дончанина осудили на 14 лет за попытку диверсии на железной дороге

Жителя Ростовской области осудили на 14 лет за попытку диверсии на ж/д

Ростовский областной суд приговорил жителя региона Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина, действуя по заданию украинских спецслужб, планировал поджечь релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) на участке железнодорожной линии, чтобы создать условия для схода состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, направляемыми в зону специальной военной операции.

Довести задуманное до конца он не смог — задержали сотрудники УФСБ. В отношении Девицына возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Диверсия».

Суд признал его виновным и назначил 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Тульской области задержали двух подростков по подозрению в диверсии.