Жителя Туапсе задержали за финансирование украинской армии

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе за финансирование одной из террористических организаций, входящих в состав украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.
По данным следствия, мужчина сам связался с представителями организации и предложил им помощь. Затем он стал переводить им деньги в криптовалюте. Также при обыске у туапсинца нашли наркотики и незарегистрированное оружие.
Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, его взяли под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне по подозрению в госизмене задержали двоих жителей Севастополя, которые собирали разведданные о позициях российских военных в городе и передавали их украинским спецслужбам. Обоим может грозить пожизненный срок.
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