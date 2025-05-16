Жителя Туапсе задержали за финансирование украинской армии

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Туапсе за финансирование одной из террористических организаций, входящих в состав украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина сам связался с представителями организации и предложил им помощь. Затем он стал переводить им деньги в криптовалюте. Также при обыске у туапсинца нашли наркотики и незарегистрированное оружие.

Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, его взяли под стражу. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Накануне по подозрению в госизмене задержали двоих жителей Севастополя, которые собирали разведданные о позициях российских военных в городе и передавали их украинским спецслужбам. Обоим может грозить пожизненный срок.