Силовики задержали третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

Сотрудники ФСБ задержали еще одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Им оказался сын задержанного ранее Виктора Васина Павел, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Задержан третий соучастник подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — гражданин России Васин Павел 1981 года рождения», — отметили в ЦОС.

В ФСБ подчеркнули, что Васин-младший предоставил агенту СБУ Любомиру Корбе и своему отцу транспортные средства для слежки и изъятия оружия из схрона. Он также купил видеорегистратор и трекер, при помощи которых они следили за Алексеевым.

Сын Васина, добавили в ФСБ, помогал в сборе сведений об адресах проживания и машинах объектов интереса СБУ через интернет-приложения и поисковые системы. Мужчина признался, что Корба и его отец следили еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны. Против них также собирались совершить теракты.