Силовики выяснят, как исполнитель теракта с Кирилловым попал в Россию

Силовики выясняют, законно ли находился на территории России подозреваемый в исполнении теракта, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — отметил он.

Силовики задержали подозреваемого в организации теракта на следующий день после гибели Кириллова. На допросе гражданин Узбекистана заявил, что его наняли украинские спецслужбы. Они передали ему самодельное взрывное устройство. За выполнение заказа мужчине пообещали 100 тысяч долларов и гражданство европейской страны.

По словам подозреваемого, 17 декабря он заложил взрывчатку рядом с домом на Рязанском проспекте в электросамокат. Взрывное устройство привели в действие дистанционно. Следственный комитет возбудил уголовное дело.