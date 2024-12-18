Оба задержанных по делу о гибели генерала Кириллова оказались россиянами

Mash: у задержанных после гибели генерала Кириллова есть гражданство России

Оба задержанных по делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — граждане России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Предположительно, одного из фигурантов завербовали украинские спецслужбы, а второго могли использовать втемную. Один припарковал самокат со взрывчаткой у подъезда дома, в котором жил генерал, а второй оставил рядом автомобиль каршеринга. Оба дают показания следователям.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что следствие обязательно установит все детали произошедшего, но лично у нее нет сомнений, кто был заказчиком преступления.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли накануне утром у дома на Рязанском проспекте. Когда мужчины выходили из подъезда, прогремел мощный взрыв. Следственный комитет возбудил уголовное дело.