Силовики сорвали готовящийся теракт в ростовском СИЗО

СК: в Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта в СИЗО

Правоохранители пресекли подготовку теракта и захвата СИЗО в Ростовской области. В распоряжении 360.ru появились фото с места обыска задержанного.

Пресс-служба Следственного комитета по региону подтвердила возбуждение уголовного дела по статье «Приготовление к совершению террористического акта». По версии следствия, фигурант подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения, когда находился там с апреля по июль 2025 года.

Силовики обнаружили ножи, лом, флаг террористической организации, а также множество писем, в которых косвенно говорилось о подготовке теракта.

По информации источника 360.ru, задержанный 1995 года рождения является гражданином Узбекистана. Он отбывал наказание с 2019 года за изнасилование, а позже подозревался в содействии террористической деятельности и публичных призывах к терроризму.

Ранее сотрудники ФСБ поймали украинского агента в Ставропольском крае. Мужчина по заданию кураторов снимал объекты транспортной инфраструктуры региона и собирался устроить теракт.