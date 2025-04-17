Силовики пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома на 10 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку нелегального вывоза из Смоленской области радиоэлектронного лома, который содержал драгметаллы на почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

По версии следствия, правоохранители Смоленской области задержали россиянина, имевшего вид на жительство в Литве, в марте 2025 года. Мужчина пытался незаконно вывезти за пределы страны драгоценные металлы в виде лома и отходов. Их общая стоимость оценивается в 9,9 миллионов рублей.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят дополнительный следственные и оперативно-розыскные мероприятия, собирают доказательства и проверяют, были ли еще у обвиняемого подобные нарушения.

В отношении задержанного россиянина возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

На прошлой неделе в Дагестане пресекли контрабанду бриллиантов на 41 миллион рублей. Мужчину, прилетевшего из ОАЭ, остановили в зеленом коридоре. В одежде пассажира нашли тайник, а в нем — шесть прозрачных камней.