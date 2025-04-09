Контрабанду бриллиантов на 41 миллион рублей пресекли в Дагестане

Сотрудники таможни и управления ФСБ по Дагестану пресекли контрабанду бриллиантов в Россию на 41 миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Россиянина, прилетевшего из ОАЭ, остановили в зеленом коридоре. В его одежде нашли тайник, а в нем — шесть прозрачных камней.

Экспертиза показала, что это бриллианты весом от одного до 7,03 карата. Мужчина рассказал, что купил их на выставке, чтобы потом перепродать в России дороже.

Против нарушителя возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее в аэропорту Грозного задержали контрабандисток, которые пытались вылететь в Турцию с килограммовыми золотыми цепями. Женщины пытались выдать их за личные украшения, но экспертиза показала, что цепи не ювелирные, а переплавлены из чистого золота. Против пассажирок возбудили уголовное дело.