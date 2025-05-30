Силовики пресекли диверсию на военном объекте в Челябинской области

Уроженца Дагестана признали виновным по статье о покушении на совершение диверсии. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Следователи установили, что молодой человек был сторонником террористической организации. В январе прошлого года он совершил попытку поджога военной техники, которую привлекали для выполнения отдельных задач в области обороны.

Обвиняемый признал свою вину. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в воспитательной колонии.

Правоохранители уточнили, что на данный момент приговор не вступил в законную силу.

По данным «Коммерсанта», речь идет о 17-летнем подростке. Он с помощью бутылки с бензином пытался поджечь бомбардировщик СУ-34 на военном аэродроме «Шагол» в Челябинске.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который, по приказу куратора из Украины, планировал устроить теракт в Калининграде во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.