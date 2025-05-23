Агент украинских спецслужб хотел устроить теракт в Калининграде 9 Мая

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирался устроить теракт в Калининграде во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по приказу украинского куратора. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Подозреваемым оказался россиянин 2000 года рождения. Он добровольно вступил в террористическую организацию.

«Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере Telegram заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих», — заявили в ЦОС.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и содействии в диверсии. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб передавал информацию о средствах ПВО в Калужской области. По данным следователей, подозреваемый общался с кураторами в Telegram.