Силовики предотвратили теракт в Москве

Следком: москвич по заданию украинских спецслужб готовил теракт с подрывом

Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал теракт. Силовики задержали его, не позволив забрать взрывное устройство из схрона на западе столицы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Правоохранители вышли на след мужчины, подозреваемого в оправдании терроризма. Во время обыска у него дома изъяли мобильный телефон, в котором сохранилась переписка с куратором украинских спецслужб о схроне в лесопарке на западе Москвы. Оперативники и следователи нашли на указанном месте самодельное взрывное устройство.

«По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», — сообщила пресс-служба Следкома.

После задержания следователи возбудили еще одно уголовное дело — по части первой статьи 30 и части второй статьи 205 УК России («Приготовление к совершению теракта»).

По информации нашего источника, теракт с применением самодельной бомбы, запланированный на 9 мая в Москве, предотвратили сотрудники ФСБ и МВД.

В Челябинской области прошел суд над мужчиной, который пытался поджечь военную технику. Он получил восемь лет колонии.