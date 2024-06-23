Силовики перекрыли выезды из Махачкалы

МВД: выезды из Махачкалы перекрыли, сообщники боевиков могут покинуть город

Фото: РИА «Новости»

Силовики перекрыли выезды из Махачкалы. Такие меры приняли для того, чтобы сообщники боевиков не смогли выехать за пределы города, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», — отметили в сообщении.

Вооруженные нападения неизвестные совершили в Дербенте и Махачкале. Боевики атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник и сотрудники полиции.

В Дагестан ввели режим контртеррористической операции. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в регионе объявили план «Перехват».

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