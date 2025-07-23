Силовики Нижегородской области задержали украинского агента

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность украинского агента в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

По версии следствия, в прошлом году гражданина Украины завербовали специалисты СБУ. За денежное вознаграждение он договорился с куратором о том, что будет совершать преступления на территории России.

Силовики задержали его в Нижегородской области во время попытки спрятать взрывчатые вещества, части дрона, средства связи и документы в тайник. Эти предметы стали доказательством его преступной деятельности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о государственно измене, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Его арестовали.

На данный момент он пошел на сотрудничество со следствием.

Накануне Верховный суд Крыма приговорил 29-летнего жителя Керчи к 13 годам лишения свободы с дальнейшим ее ограничением еще почти на два года за государственную измену.