Контрабандиста с военным оборудованием поймали на Урале

Российские правоохранители поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», — отметили в ведомстве.

Злоумышленник через транспортную компанию оформлял отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, у россиянина не было необходимых документов для вывоза оборудования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.

Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Енакиева в ДНР. ФСБ установила, что мужчина неоднократно переводил деньги для финансирования ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело.