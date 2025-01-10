Контрабандиста с военным оборудованием поймали на Урале

Российские правоохранители поймали россиянина, который занимался контрабандой военного оборудования в интересах иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
«Установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения радиационного источника, используемого для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения», — отметили в ведомстве.
Злоумышленник через транспортную компанию оформлял отправку груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. По данным ФСБ, у россиянина не было необходимых документов для вывоза оборудования. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.
Ранее по подозрению в госизмене задержали жителя Енакиева в ДНР. ФСБ установила, что мужчина неоднократно переводил деньги для финансирования ВСУ. В отношении него возбудили уголовное дело.
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