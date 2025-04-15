Силовики накрыли коррупционную ячейку в челябинской налоговой

ФСБ задержала сотрудников ФНС Челябинской области по делу о крупной взятке

Начальника, его заместителя и старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС России по Челябинской области заподозрили в получении крупной взятки. Пресс-служба регионального управления ФСБ показала их задержание и обыск.

По версии следствия, трое сотрудников налоговой с января 2024 по апрель 2025 годов получили более миллиона рублей от директора коммерческой организации за попустительство при проведении проверок. Деньги передал его адвокат. Следком возбудил три уголовных дела — за получение взятки в особо крупном размере, дачу взятки и посредничество.

На оперативное видео попало задержание одного из подозреваемых. При обыске силовики вскрыли сейф с наличными.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения фигурантам уголовных дел», — сообщила пресс-служба УФСБ.

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