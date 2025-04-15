Жена бывшего мэра Сочи попросила разместить малолетних детей с ней в СИЗО

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которую арестовали по статье о посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, попросила правозащитников поспособствовать помещению ее детей к ней в СИЗО. Об этом рассказала адвокат женщины Елизавета Меткина в беседе с ТАСС .

«Для моей подзащитной разлука с детьми — это самое тяжелое испытание, которое выпало на ее долю. Условия СИЗО позволяют размещать малюток вместе с мамой, благо в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме», — сказала правозащитник.

По ее словам, отправка детей к матери положительно повлияют на ее ментальное состояние, а также избавит «от страданий детишек». С соответствующей просьбой Копайгородская обратилась к члену Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой.

У женщины пятеро детей: годовалые двойняшки, дочери трех и 14 лет, а также 24-летний сын Давид. Ранее стало известно, что старший наследник взял опеку над младшими.

Ранее Копайгородская находилась под домашним арестом. В марте столичный суд изменил ей меру пресечения и поместил в СИЗО до 17 мая.

Мужа подсудимой — экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского — обвинили в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Его задержали в сентябре. Ни бывший градоначальник, ни его супруга вину не признали.