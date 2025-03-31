Сибирячка решила отомстить бывшему и попыталась сжечь мужчину вместе с его авто

Сибирячка захотела отомстить экс-возлюбленному и подожгла его машину. Мужчина сидел внутри и успел выбежать на парковку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как женщина обливает автомобиль из канистры с неизвестной жидкостью. После этого она подожгла машину и Mercedes мгновенно вспыхнул. Спустя некоторое время прохожий принес владельцу иномарки огнетушитель и мужчины начали тушить пожар.

Заявление о происшествии поступило в новосибирский отдел полиции накануне. По предварительным данным, 37-летняя местная жительница решилась на поджог после того, как поссорилась с бывшим сожителем. Сибиряк смог выбраться из иномарки до того, как огонь добрался до водительского места.

Правоохранители задержали женщину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Теперь ей грозит пять лет лишения свободы.

Ранее на автостоянке во Владивостоке сгорело более 20 автомобилей. Во время расследования выяснилось, что поджог устроили двое мужчин в возрасте 39 и 49 лет. Они согласились на преступление за денежное вознаграждение, которое им пообещал 47-летний заказчик.