Во Владивостоке задержали поджигателей автомобилей на стоянке

Во Владивостоке задержали подозреваемых в поджоге на автостоянке в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморского края.

О возгорании в правоохранительные органы сообщила местная жительница. На парковке по улице Надибаидзе полыхали автомобили, пламя перекинулось и на соседнюю территорию. Всего пострадали 22 машины.

Полицейские завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Во время расследования выяснилось, что двое мужчин подожгли машину, согласившись исполнить заказ за денежное вознаграждение. Они облили транспортное средство бензином и кинули в него горящую перчатку.

Правоохранители задержали 47-летнего заказчика, а также исполнителей 39 и 49 лет. Все подозреваемые ранее были судимы. В отделе полиции они сознались в содеянном.

Ранее в Краснодаре арестовали обвиняемого в поджоге ресторанов. Молодой человек признался, что пошел на преступление за обещанное вознаграждение.